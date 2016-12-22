فهد بن جمعة: عجز ميزانية 2017 المنخفض يٌشجع على الاستثمار

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المواطن – الرياض

أكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أن الميزانية هي ميزانية توسعية حيث زاد الانفاق بأكثر من 50 مليار ريال، موضحا أن الحكومة تسعى لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص والاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي أفضل.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة “سي إن بي سي”، أن العجز منخفض جدا مقارنة بعام 2016 بما يقارب 40% وهذا يعتبر مؤشر ايجابي ويشجع على الاستثمار.