فولفو تدرج “سكايب” في سياراتها الجديدة من الفئة 90

المواطن - الرياض

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أعلنت شركة فولفو أنه سيتم إدراج خدمة “سكايب لقطاع الأعمال” في السيارات الجديدة من الفئة 90، استكمالًا لمسيرتها نظرًا لكونها الشركة الأولى في توفير الأدوات الإنتاجية داخل سياراتها.

وتشمل شراكة الشركة السويدية مع مايكروسوفت عدة خدمات أخرى ستُلحقها بالسيارات، بما في ذلك المساعد الصوتي كورتانا، بالإضافة إلى إضافة إمكانية التعرف على صوت السائقين.

سيتمكن قائدو سيارات فولفو الجديدة من الفئة 90 من الاطلاع على الاجتماعات المقبلة، وبيانات المشاركين، مع القدرة على الانضمام إليها بنقرة واحدة على شاشة التحكم المركزية.

يذكر أن فولفو تقوم بالعديد من الابتكارات بناءً على رغبات المستخدمين؛ لتسهيل وضمان تجربة أفضل لعملائها من خلال استخدام أحدث التقنيات الذكية في سياراتها.

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