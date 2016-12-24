فولكس فاجن تكشف عن نموذج جديد لسيارتها ذاتية القيادة

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المواطن – نت

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية “فولكس فاجن” عن نموذج جديد من سيارتها الكهربائية التي ستعرضها بشكل كامل في معرض أمريكا الشمالية الدولى للسيارات في ديترويت في يناير القادم، والنموذج الجديد من فئة I.D .

السيارة الجديدة ستعمل بتكنولوجيا القيادة الذاتية بالكامل كما أنها ستعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأهم ما يميز نموذج سيارة فولكس فاجن الجديدة هي عجلة القيادة التي توجد على متنها، إلا أنها تختفى عند ضغط قائد المركبة على شعار VW الموجود في وسطها، ما يعطى السائق مساحة أكبر من حوله داخل السيارة، وفقاً لما جاء على موقع “تك كرانش” الأمريكى.