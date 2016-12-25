فيديو متداول.. عامل يطعم الحيوانات كل يوم بعد انتهاء دوامه

......

المواطن – الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول تصرفاً فيه قدر كبير من الرحمة والرفق بالحيوانات، حيث يقوم عامل مطعم بإطعامها كل يوم بعد انتهاء دوامه.

وكشف المقطع الذي صوره ونشره أحد المواطنين، عن خروج العامل كل يوم من المطعم حوالي الساعة الثانية صباحًا، ليسير لمسافة حتى يصل لمكان تتجمع فيه القطط الجائعة منتظرة، ليقوم بإطعامها الدجاج المتبقي في المطعم الذي يعمل به.

وسأل مصور المقطع العامل: لماذا تقوم بهذا العمل في البرد القارس؟ فرد بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الحيوانات والرحمة بها، موضحًا أنه يفعل ذلك كل يوم.