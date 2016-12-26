فيستا وxp خارج فاير فوكس في 2017

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المواطن – وكالات

أكدت شركة موزيلا المطورة لمتصفح الإنترنت الشهير “فاير فوكس”، أنها لن تدعم نظامي التشغيل ويندوز XP وفيستا بعد سبتمبر 2017 المقبل.

وأوضحت أنها ستعيد تقييم أعداد مستخدمي المتصفح في النظامين السابقين منتصف العام المقبل، وبناءً عليه ستحدد ما إذا كانت ستقوم بإيقاف الدعم بشكل نهائي في شهر سبتمبر أو ربما ستقوم بتمديده لفترة إضافية.

وبحسب موقع engadget الأمريكي، فمن المنتظر أن تطلق الشركة نسخة خاصة لمستخدمي “ويندوز XP وفيستا” في شهر مارس تعرف بـ”Extended Support Release”، وهى عبارة عن إصدار تم تصميمه للعمل في أماكن معينة، مثل المدارس والجامعات والشركات، والتي غالبًا ما تقوم بتثبيت أكثر من متصفح على أجهزة الكمبيوتر المتاحة لديها.

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