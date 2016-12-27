قائد الحرس الجمهوري في نهم ينشق عن الانقلابيين

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المواطن- الرياض

أفادت مصادر إعلامية ان قائد قوات الحرس الجمهوري في جبهة نهم شرق صنعاء، العقيد علي عبدالله مقيطيب، اعلن انشقاقه عن الميليشيات وانضمامه إلى قوات الشرعية برفقة عدد من الجنود، نقلا عن قناة “العربية” الثلاثاء.

ويأتي انشقاق القائد العسكري البارز في وحدات الحرس الجمهوري التابعة للمخلوع صالح بالتزامن مع التقدم الذي تحققه قوات الشرعية في جبهة نهم.

ونجحت قوات الشرعية في استكمال السيطرة على عدد من المواقع ومنها جبل قرن ودعه، وذلك بعد فرار الميليشيات الانقلابية تحت ضربات قوات الشرعية وطائرات التحالف التي استهدفت تعزيزاتهم ومواقعهم في المنطقة.

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