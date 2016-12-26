قائمة بأفضل 6 أطعمة لتقوية العظام الضعيفة

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المواطن – نت

يعاني البعض من ضعف العظام، ولذلك ينصح خبراء الصحة بتناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم لتقوية العظام على النحو التالي:

1. اللبن:

فهو واحد من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم الذي يساعد في تقوية العظام، كما أن استهلاك كوب واحد من اللبن قليل الدسم يومياً يساعد في بناء نحو 300 ملى جرام من الكالسيوم.

2.الزبادي:

فإنه يحتوي على فيتامين “د” وهو مصدر جيد للكالسيوم، فتناول كوب من الزبادى يومياً يساعد في بناء الكالسيوم وتقوية العظام.

3.بذور السمسم:

فهي مصدر غنى بالكالسيوم، وبمجرد رش بذور السمسم على السلطة أو إضافتها إلى الأطعمة اليومية، فإنه يساعد على تقوية العظام.

4.البيض:

فإنه غني بفيتامين “د” والكالسيوم اللذين يعدان من العناصر المهمة لبناء وتقوية العظام.

5.السبانخ:

هي واحدة من أفضل مصادر الكالسيوم، كما أنها غنية بالحديد والألياف وفيتامين أ، لذا فإن تناول إناء صغير من السبانخ سواء المطبوخة أو النيئة أو إضافتها إلى السلطة يومياً تساعد على تقوية العظام.

6.فول الصويا:

فإنه غنى بالكالسيوم، فيمكن استهلاكه كلبن، فإنه يعمل على تعزيز وتقوية العظام.

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