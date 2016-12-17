قاضي محكمة الموسم لـ”المواطن”: تم إنجاز ١٢٠ صك تعويض وصرف شيكات بـ٤٠ مليوناً

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المواطن – عمر عريبي – جازان

تعليقاً على ما نشرته “المواطن” بعنوان “أهالي الموسم: من حقنا الحصول على خدماتنا العدلية والتيسير على كبار السن والمرضى”، أكدت المحكمة أن القاضي المنتدب لمحكمة الموسم الشيخ بركات الكلاس قد قام بجهد كبير في المحكمة خلال ستة أيام من عمله حيث تم صرف ٣٢ شيكاً للتعويضات بأكثر من ٤٠ مليون ريال.

وأضاف القاضي الكلاس لـ”المواطن” أنه تم أيضاً استخراج أكثر من ١٢٠ صك تعويض للمواطنين لأراضيهم داخل حرم الحدود ، وتم تحريك الإفراغات والنظر في القضايا المتكدسة والمتأخرة ، وتم القيام بأعمال كتابة العدل المتوقفة على وجود كاتب عدل مستقل.

وأوضح أن المحكمة موجودة حالياً في صامطة لكونها المكان الأفضل في ظل العمليات في الحد الجنوبي .

وأفاد القاضي أنّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني وأمين المجلس الشيخ سلمان النشوان يتابعان مجريات العمل والتطورات وتوجيهاتهما مستمرة حاثة على سرعة إنجاز المعاملات وإعطاء أبناء القرى الحدودية أولوية.