قبل ديربي جدة.. الأهلي يتفوّق على الاتحاد في آخر 5 أعوام

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المواطن ـ محمد سلام

تنطلق في تمام الساعة 19.50 من مساء اليوم، الثلاثاء، قمة من العيار الثقيل تجمع فريقي الاتحاد والأهلي في نصف نهائي كأس ولي العهد، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وبالنظر إلى مباريات الفريقين الكبيرين خلال آخر 5 مواسم، نجد أنهما التقيا في 16 لقاء في جميع المسابقات الرسمية،حيث تفوَّق الأهلي في (9) مواجهات وحضر التعادل في (5) مواجهات أخرى، فيما لم يحقِّق الاتحاد الانتصار سوى في مباراتين فقط.

وفي آخر مباراة بين قطبي جدة، كان التعادل الإيجابي حاضرًا بنتيجة 1 ـ 1 في دوري جميل هذا الموسم، حيث تقدَّم الأهلي بهدفٍ في الدقيقة (75) سجّله مدافع الاتحاد بدر النخلي بالخطأ في مرمى فريقه، فيما عادل الاتحاد النتيجة سريعًا عن طريق فهد المولد في الدقيقة (79) من عمر اللقاء.

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