قرار إدارة الهلال يُسعد عشّاق الزّعيم

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المواطن ـمحمد سلام

أشادت جماهير نادي الهلال بقرار إدارة الزعيم بالتبرع بدخل مباراة فريق الهلال، التي سيخوضها مساء يوم السبت المقبل مع ضيفه التعاون، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز؛ لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوريّ الشقيق.

يأتي ذلك استجابة لما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -؛ نظير ما يتعرض له الشعب السوريّ الشقيق من معاناة.

وأشار رئيس الهلال إلى أنّ حملة إغاثة الشعب السوري ليست بغريبة من حكومتنا الرشيدة، فهي أتت لتؤكد الدور الكبير والمواقف المشهودة للمملكة العربية السعودية، على الصعيدين العربيّ والإسلاميّ في العديد من القضايا الإنسانيّة التي شهدتها المنطقة.

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