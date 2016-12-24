قرية فرنسية تفتتح أول طريق بالطاقة الشمسية في العالم

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المواطن – نت

أنشأت قرية “تروفر أو بيرش” Tourouvre-au-Perche في نورماندى، بفرنسا، أول طريق يعمل بالكامل بالألواح الشمسية.

ويمتد الطريق لمسافة 1 كيلومتر (0.66 ميل)، وتمت تغطيته مع 2800 متر مربع من ألواح توليد الكهرباء المغطاة، وتم افتتاحه رسمياً أمس الأول الخميس من قبل وزير البيئة “سيغولين رويال”.

ووفقاً لما جاء على موقع “ماشابل” الأمريكي تمت تغطية الألواح بمادة واقية تتكون من صفائح رقيقة من السيليكون للمساعدة في تحمل 2000 من سائقي السيارات الذين يستخدمون الطريق، مع ضمان وجود قبضة جيدة بين الإطارات والطريق.

ويرى المسؤولون أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن توفر ما يكفي من الطاقة لإنارة الشوارع بالكهرباء في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 3400 فرد، وفقاً لصحيفة الجارديان.

جدير بالذكر أنها ليست فكرة جديدة ولكن هناك مشروعاً مماثلاً في أمستردام، تم افتتاحه بهولندا في عام 2014، ولكنه كان مخصصاً للدراجات.