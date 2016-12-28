كاتبة صحفية تدعو لتطبيق حساب المواطن بشفافية ودقة

......

المواطن – سعد البحيري

دعت الكاتبة الصحفية إيمان الحمود إلى تطبيق برنامج حساب المواطن وفق الآليات المعلنة من قبل الجهات الحكومية الرسمية وبمقدار عالٍ من الشفافية والدقة تفادياً لانحراف الفكرة عن مسارها المرسوم من قبل ولاة الأمر.

وقالت الحمود إن الفكرة رائعة وهي تصب في مصلحة الوطن أولاً قبل أن تنعكس على ذوي الدخول المحدودة، مستشهدة بتجربة فرنسا في تطبيق دعم محدودي الدخل المتواجدين على أراضيها حتى لو من جنسيات أخرى غير الفرنسية.

ودعت الحمود إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق الدعم النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه تحقيقاً للأهداف المرجوة منه .

وقالت الحمود: “وكل ما أتمناه هو أن ينجح هذا البرنامج والقائمون عليه في إيصال الدعم إلى مستحقيه فعلاً وتسهيل آليات الحصول عليه، والنأي به عن أي شكل من أشكال الفساد أو المحسوبيات، وليس عيباً الاستفادة من تجارب دول سبقتنا في هذا المجال، فالنفع حينها سيعود على الوطن قبل المواطن.”

وكانت وزارة المالية قد كشفت تفاصيل جديدة عن برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، ولكن ما هي شروط حساب المواطن وأهدافه؟

ويأتي هذا البرنامج لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار الوقود، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020.

وأوضحت الوزارة أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

ونشرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات : أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.

الأكثر مشاهدة