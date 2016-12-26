كحيلان: حسين عبدالغني لابد يعود.. وهذه إصابة غالب!

......

المواطن ـمحمد سلام

أبدى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي سعادته الغامرة بفوز الفريق النصراوي على الهلال بنتيجة 2 ـ 0، ليتأهل إلى نهائي كأس ولي العهد، مطمئنًا جماهير العالمي على اللاعب إبراهيم غالب، الذي خرج مصابًا في الشوط الثاني.

وقال: “تأهلنا إلى نهائي ولي العهد، وننافس في الدوري، وأستغرب من الحديث عن عدم الرضى على أداء مدرب الفريق “زوران””.

وأوضح كحيلان: “أطمئن الجماهير النصراوية عن إصابة إبراهيم غالب وإصابته شد، وليست في نفس مكان القدم اللي فيها رباط صليبي”.

وحول موقف قائد الفريق حسين عبدالغني، خلال الفترة المقبلة، قال رئيس النصر في تصريحات إعلامية: “حسين لاعب محترف ولابد يرجع للتمارين.. وبالتأكيد القرار الفني للمدرب زوران بكل الأمور بالنسبة لمشاركته من عدمها”.

الأكثر مشاهدة