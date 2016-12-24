كشف غموض سرقة 200 ألف ريال ومحل ذهب في #تبوك

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المواطن – سعيد آل هطلاء – تبوك



تمكنت شرطة تبوك من كشف غموض سرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين يبلغ 200 ألف ريال، ومحل ذهب بأملج.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان أنه ورد بلاغ من أحد المواطنين يبلغ من العمر (66 سنة ) عن سرقة مبلغ مالي قدره (200000) مائتا ألف ريال وعدد من الصكوك والأوراق الهامة.

وأضاف الغبان “تمكنت الشرطة من القبض على الجناة وعددهم ثلاثة أشخاص سعوديين تتراوح أعمارهم ما بين ( 21 إلى 24 سنة ) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة منزل المدعي أثناء غيابه عن المنزل ودلوا على موقع إخفاء المبلغ المسروق وقد جرى إيقافهم رهن التحقيق”.

وتابع الناطق الإعلامي لشرطة تبوك “كما تمكنت شرطة محافظة أملج من إلقاء القبض على ثلاثة جناة سعوديين (18- 20 سنة ) وذلك بعد دخولهم منزلاً لأحد المواطنين يقع مجاوراً لمحل لبيع الذهب ومحاولتهم السرقة وذلك من خلال فتحة بالجدار الفاصل بين المنزل والمحل”.

ولفت أنه تم القبض عليهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بذلك كما شوهدت آثار على جدار المحل المراد سرقته وعليه جرى إيقافهم لاستكمال التحقيق”.