كميل ينهي الجدل بشأن قرارات الخضير في ديربي الهلال ضد النصر

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المواطن ـمحمد سلام

أكد الخبير التحكيمي سعد كميل أن الحكم تركي الخضير كان محقا في احتساب ركلة الجزاء الأولى لنادي النصر في مباراته أمام نادي الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم العالمي 2 ـ 0.

وأوضح كميل أن بلنتي النصر الأول صحيح، وأكد أن قرار الخضير باحتساب ركلة جزاء ثانية غير صحيح، وأنه اتخذ القرار الصحيح بعد استشارة الحكم المساعد وتم إلغاء ركلة الجزاء.

وأضاف في تصريحاته عبر شبكة “mbc pro sports” أن البطاقات الصفراء التي حصل عليها لاعبي الهلال بسبب الاعتراض على قرار احتساب ركلة الجزاء مستمرة نظرا للاحتجاج.

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