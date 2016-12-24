كندا تصنف الإنترنت فائق السرعة ضمن أساسيات الحياة

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المواطن – نت

هل يمكن الاستغناء عن الإنترنت خلال الوقت الراهن؟ ربما الإجابة لا، خاصة بعد أن أصبح الإنترنت عصب الحياة في كثير من البلدان، كما في كندا على سبيل المثال.

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات في كندا أن الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة يعد خدمة أساسية للحياة، وأن لكل إنسان حقاً في الحصول على هذا الأمر خاصة المواطنين الكنديين، ولهذا أعلن عن تدشين صندوق قيمته 750 مليون دولار من أجل توفير سرعة إنترنت بما لا يقل عن 50 ميجابت في الثانية.

وقال “جان بيير بليس” رئيس هيئة الاتصالات والإذاعة والتلفزيون الكندية، إن الوصول إلى خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض هو أمر حيوي ويعتبر من خدمات الاتصالات الأساسية، كما أن جودة الاتصال الرقمي الموثوق بها أساسية لجودة حياة الكنديين والازدهار الاقتصادي في كندا.

وأضاف أن مستقبل اقتصاد كندا ورفاهة المجتمع ومستقبل كل مواطن يتطلب وضع أهداف طموحة والمضي قدماً في ربط جميع الكنديين.

ووفقاً لتقارير لوكالة “فرانس برس” فمعظم الـ12 مليون أسرة في كندا يرتبطون بالفعل بالإنترنت عالي السرعة، في حين أن 18% من السكان يستخدمون سرعات بطيئة، ويقول بليس إن الإنترنت ذا السرعة المنخفضة يعوق قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد الرقمي.