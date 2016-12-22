كيف تفاعل تويتر مع #برنامج_حساب_المواطن ؟

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المواطن – عبد الرحمن دياب

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع تدشين برنامج حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين، بشكل مباشر عبر منصة موحدة.

وتم إطلاق البرنامج الآن لدعم الأسر، خصوصًا ذوي الدخل المنخفض في تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.

وكتب مسعود العيسى: “حساب المواطن سوف يكون به عدل بين كل المتقدمين، ويصرف البدل حسب الاحتياج”.

فيما كتبت بنت رجال: “أجمل شيء إنه بيحقق عدالة 100%، بحيث أنه حسب احتياجك تأخذ”.

وغرّد سلطان: “رسوم عالجميع تخفف العبء عن الدولة، ودعم الطبقات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة الدعم عن الأثرياء”.

فيما كتب حساب من عند الله: “خطوة جيده للطبقات المتوسطة والضعيفة، باقي خطوة أخيرة وإلتفاته للعاطلين وظفووهم ولا تبقوا أي عاطل وعاطلة ونكون..”.

أما خالد فقال: “انتهى دعم السلع وصار الدعم مباشر للمواطن، يا تاجر حط عينك بعيني راح تلعب فيك المقاطعة لو تغلط”.

ومن جانبه، كتب حميدي المساعد: “حساب المواطن تعويض لكل مواطن عن تحولات اقتصادية عالمية إجباريّة على جميع دول العالم، الفرق أن حكومتنا تحمينا”.