كيف يبدو آيفون 8 المنتظر؟

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المواطن – وكالات

سرب موقع iDropNews المهتم بأخبار أجهزة أبل عددًا من الصور التخيلية لتصميم هاتف “آيفون 8” المقبل، والذي من المنتظر أن يأتي بشاشة OLED تصل لحواف الهاتف بالكامل.

وكشفت تقارير سابقة عن أن شركة أبل تخطط لإطلاق 3 إصدارات من هاتف آيفون خلال 2017، هي آيفون 7S وآيفون 7s بلس، ونسخة راقية آيفون 8.

وبحسب موقع techtimes الأمريكي، فمع إزالة الحواف من الهاتف، فمن المنتظر أن تحتل الشاشة مساحة أكبر من واجهة الهاتف، فضلًا عن إزالة زر القائمة الرئيسية Touch ID ودمجه في شاشة اللمس مثلما رجحت العديد من التقارير، فضلًا عن إتاحة المزيد من الرموز ليتم عرضها على الشاشة الرئيسية.

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