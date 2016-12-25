لاعب باريس سان جيرمان الجديد سيحصل على أعلى راتب في فرنسا

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المواطن ـ نت

كشفت الصحافة الفرنسية عن تفاصيل عقد نجم وسط الميدان الدولي الألماني صاحب الـ 23 عامًا جوليان دراكسلر مع باريس سان جيرمان، والذي سيضعه كأعلى لاعب دخلًا في فرنسا.

وحسب صحيفة “Le Parisien” فإن جوليان دراكسلر سيحصل بموجب عقده مع باريس سان جيرمان على راتب سنوى يصل إلى 10.2 مليون يورو، وهو أعلى راتب في فرنسا بالتساوي مع زميله الأوروجوياني إدينسون كافاني.

وأعلن نادي فولفسبورج عن انتقال نجم وسط ميدانة الدولي الألماني جوليان دراكسلر إلى باريس سان جيرمان بصفقة تتراوح بين 36 و 40 مليون يورو .

وسيتم تقديم جوليان دراكسلر رسميًا كلاعب جديد لنادي باريس سان جيرمان، بعد انقضاء عطلة أعياد الميلاد وافتتاح الميركاتو الشتوي مع مطلع يناير المقبل، بعقد سيمتد إلى غاية صيف 2020.

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