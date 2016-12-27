لاعب دولي سابق يفجّر مفاجأة قوية!

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المواطن ـ محمد سلام

كشف اللاعب الدولي السابق والإعلامي الرياضي الحالي، صالح الداوود، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتعرّض، خلال الساعات المقبلة، لعقوبة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وذلك بسبب خطأ وقعت فيه لجنة الاحتراف.

تصريحات الداوود جاءت من خلال إذاعة “ufm” الرياضية، حيث قال: “هناك خطأ من لجنة الاحتراف سيكلِّف الاتحاد السعودي عقوبةً من “الفيفا”، والإعلان خلال ساعات”، لكنه لم يوضِّح هذا الخطأ الذي حدث من جانب لجنة الاحتراف برئاسة عبد الله البرقان.

هذا وطالبت الجماهير الرياضية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولجنة الاحتراف الرد السريع على هذا الخبر الذي يعتبر ضررًا كبيرًا بحق الرياضة السعودية.



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