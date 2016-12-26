لجنة خاصة في تبوك لتشجيع القطاع الخاص على تبني البرامج الناجحة

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المواطن – تبوك

شكّلت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك صباح اليوم الإثنين لجنة المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف لتبني مؤسسات القطاع الخاص بمنطقة تبوك للمسؤولية الاجتماعية، وتشجيع منتسبي الغرفة وحثهم على تبني تلك البرامج وتسليط الضوء على البرامج الناجحة والمبتكرة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة منطقة تبوك سعيد علي العسيري، وعضوي المجلس سالم أبو عيينة وكريم الإيداء وأمين عام الغرفة التجارية المهندس مبارك القحطاني ونخبة مختارة من رجال وسيدات الأعمال وممثلين لقطاعات مختلفة، والتي رأت الغرفة ضرورة انضمامها لهذه اللجنة؛ لزيادة فعاليتها وأدائها، وتم اختيار محمد علي البلوي رئيسًا للجنة، وسالم الشامان وسعدى العنزي نائبين له.

وأوضح أمين عام الغرفة المهندس مبارك القحطاني أن لجنة المسؤولية الاجتماعية من اللجان التي وجه رئيس المجلس لتفعيلها، مشيرًا إلى حرص الغرفة على تأصيل وتعميق برامج المسؤولية الاجتماعية في الغرفة وتفعيل دورها المنوط به لخدمة مجتمع.

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