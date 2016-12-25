لقطات مرعبة لقاتلين يحملان رأس ضحيتهما في الشارع

لقطات مرعبة لقاتلين يحملان رأس ضحيتهما في الشارع

2016/12/25
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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لقطات مروعة لسفاحين

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