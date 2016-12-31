لهجات محافظة العُرضيات في أمسية ثقافية الأربعاء المقبل

المواطن – عبدالله النخالي – العُرضيات

تُقيم اللجنة الثقافية بالعرضيات التابعة لأدبي جدة أمسيتها الثقافية الثالثة للموسم الثقافي الحالي بعنوان (أصول فصيحة لظواهر لهجات محافظة العرضيات)، تحت رعاية محافظ محافظة العرضيات علي بن يوسف الشريف.

يقدم الأمسية الدكتور مكين بن حوفان القرني أستاذ اللُّغويات المساعد، وكيل كلية العلوم والآداب بقلوة للشؤون الأكاديمية، جامعة الباحة، ويديرها عبدالوهاب إبراهيم الشمراني، وذلك مساء الأربعاء القادم، بعد صلاة العشاء مباشرة بقاعة قصر المعالي.

وسيتم خلال الأمسية تكريم ضيف الشرف.