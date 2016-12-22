ليستر سيتي يريد ضم لاعب ميلان في ميركاتو الشتاء

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المواطن ـ نت

بدأ نادي ليستر سيتي الإنجليزي عمله الجاد من أجل التوقيع مع الجناح الأيسر الفرنسي مباي نيانج من إي سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” الإيطالي أن إدارة بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بدأت مفاوضاتها مع وكلاء أعمال اللاعب الفرنسي، من أجل الحصول عليه على سبيل الإعارة.

وكان ليستر سيتي قد أراد التعاقد مع نيانج في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن إدارة ميلان رفضت التخلي عنه وأرسلته معارًا إلى جنوي.

وقد يقبل ميلان فكرة التخلي عن نيانج في ظل انخفاض مستواه خلال الأسابيع الماضية، رغم البداية الجيدة التي ظهر عليها في الموسم الحالي.