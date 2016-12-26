ماجد عبدالله يوجه رسالة للنصراويين !

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المواطن ـمحمد سلام

حرص نجم الكرة السعودية السابق ونادي النصر، ماجد عبدالله، على توجيه التهنئة إلى جميع منسوبي البيت النصراوي، عقب نجاح الفريق في التأهل إلى نهائي كأس ولي العهد، بعد الفوز على نادي الهلال بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال النجم النصراوي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “نصرٌ مُبهر شاهدت به إبداع الفريق بأكمله. ومبروك لإدارة النصر ولعشاق النصر الوصول للنهائي”.

تجدر الإشارة إلى أن العالمي سيلعب في النهائي مع الفائز من مباراة الاتحاد أمام الأهلي، التي ستقام مساء الثلاثاء في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

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