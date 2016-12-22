ماذا قال المغردون عن #الميزانيه_السعوديه 2017 ؟

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المواطن – الرياض

من المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء بعد قليل ميزانية السعودية 2017، هذا الحدث الذي ينتظره العالم أجمع والمواطن السعودي وجميع الأوساط الاقتصادية والسياسية.

وكان لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نصيب كبير من تناول ميزانية السعودية حيث دشنوا وسماً بعنوان “الميزانية السعودية” عبروا خلاله عن رأيهم في هذا الحدث المهم.

بداية قال محمد بن حسين: “إن ميزانية السعودية خير بإذن الله لكن القاعدة الربانية بالشكر تدوم النعم وأكثر حال الناس: عدم الشكر وكثرة السخط”.

وغرد أبوجاسم ‏قائلاً: “الميزانية السعودية حتى لو ما في فايض بالميزانية لكن؛ مثل كل سنة أمن وأمان والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله أولاً وأخيراً”.

وكتب أحمد الزبن: “اللهم اكتب ما فيه خير للإسلام والمسلمين.

وغرد ماجد خضير: “الميزانية السعودية الله يبارك فيها ويجعلها خيراً وقوتاً للإسلام والمسلمين والشعب السعودي خاصة”.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد قليل يعقبه مؤتمر صحفي لأربعة وزراء بمبنى وكالة الأنباء السعودية يتم خلاله الإعلان عن تفاصيل ميزانية 2017 المنتظرة.