مالك نادي وست هام يُثير اهتمام السعوديين!

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المواطن ـمحمد سلام

اهتمت الجماهير الرياضية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتصريحات التي قالها ديفيد سوليفان، مالك نادي وست هام الإنجليزي، حيث نفى إمكانية بيع النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه لن يبيع النادي إلّا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.

تصريحات سوليفان نشرتها صحيفة “ديلي ميل” وصحيفة “الميرور”، حيث قال: “الشخص الوحيد الذي سوف نوافق على بيع النادي له هو الملك سلمان ملك السعودية، لأنه الشخص الوحيد القادر على الارتقاء بمستوى النادي إلى المستوى الذي نأمله”.

تجدر الإشارة إلى أن نادي وست هام يمتلك أسهمه كل من ديفيد سوليفان وديفيد جولد منذ عام 2010، ويحتل فريق وست هام المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، وذلك بعد فوزه الأخير على سوانسي سيتي بنتيجة 4 – 1، الإثنين، بالجولة الـ 18 من المسابقة.

كانت تقارير إنجليزية قد تحدّثت عن قُرب تنازل أحد كبار ملاك وست هام عن حصّته بعد وصول عرض بـ 650 مليون إسترلينى خلال أغسطس الماضي.





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