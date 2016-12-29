مانشستر سيتي ينافس برشلونة على ضم ويجل

مانشستر سيتي ينافس برشلونة على ضم ويجل

2016/12/29
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن ـ نت

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في منافسة مع برشلونة الأسباني، للحصول على لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني جوليان ويجل في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن برشلونة يرى في لاعب خط الوسط الألماني البالغ من العمر 21 عامًا كبديل للنجم الإسباني لسيرجيو بوسكيتس.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيواجه منافسة خطيرة من مدربه السابق بيب جوارديولا، الذي أبدى إعجابه الشديد بمهارات جوليان ويجل في خط الوسط.

ويعتبر جوليان ويجل واحدًا من أهم اللاعبين الشباب في كرة القدم الألمانية، مع الإشارة إلى أنه وقّع على تجديد عقد مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2021.


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