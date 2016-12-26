متداول.. شاب يعبئ وقود مركبته ثم يهرب!

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المواطن – وليد الفهمي – جدة

تداول عددٌ كبيرٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام أحد الشبان وهو يوثق هروبه من إحدى محطات الوقود، بعد أن قام بتعبئة وقود مركبته.

مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز 15 ثانية والذي لم يعرف وقت توثيقه أو حتى مكان الحادثة، تحدث موثقه بكلمات قائلًا “يعلم الله راح يجيك سيفون من الطفرة”.

فيما طالب متداولو المقطع الجهات المعنية بضرورة ضبطه وتقديمه للعدالة، جراء ما قام به من فعلة، مطالبين أيضًا بتركيب كاميرات مركبة في جميع المحطات التي قد تشهد حالات مماثلة، ليسهل على الجهات المعنية الرجوع إليها وضبطهم.

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