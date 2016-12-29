مجاهدو #جازان يضبطون مصنعاً للخمور بالدرب

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المواطن – جازان

أطاحت دوريات قطاع المجاهدين بمحافظة الدرب بمصنع متكامل للخمور بأحد الأودية بالمحافظة.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، أنه بناء على ما تم رصده من معلومات عن موقع مشبوه يتواجد به عدد من اﻷفارقة بأحد الأودية غرب الشارع العام بالدرب، حيث قامت دوريات قطاع المجاهدين بالدرب بتطويق الموقع المشبوه ومداهمته وضبط بداخله مصنعاً متكاملاً للخمور، عثر به على ٣٦ جركلاً بسعة إجمالية ٧٢٠ لتراً من الخمور، وأعداد كبيرة من أكياس السكر وأسطوانات الغاز، وقدور الضغط المستخدمة في التصنيع.

وأضاف بن قزيز أن الحملات الأمنية متواصلة للقضاء على أوكار المفسدين الذين يقومون بنشر السوء بين أفراد المجتمع.

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