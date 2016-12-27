مجمع الفاروق والطالب محمد حسين قاسم يتلقيان تهنئة العيسى

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المواطن – حسن عسيري

هنّأ وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، بعد اعتماده نتائج المرشحين على مستوى المملكة لجائزة حمدان بن راشد.

وجاءت النتائج بترشح مجمع الفاروق التعليمي بقيادة يحيى الجرعي والطالب محمد حسين قاسم من ثانوية الصديق، وذلك بعد تأهلهما للمرحلة ما قبل النهائية لفئتي المدرسة المتميزة والطالب المتميز.

جاء ذلك في خطابه الذي وصل إلى إدارة التعليم في المحافظة صباح اليوم الثلاثاء.

وكان مدير التعليم إبراهيم يحيى كدوان قد أجرى اتصالًا هاتفيًّا بقائد مجمع الفاروق وبوالد الطالب وبمدير النشاط ومنسق الجائزة، هنأهما في مكالمته وبارك لهما هذا التميز وهذا المنجز، وتمنى لهما التوفيق في المرحلة النهائية.

وأوضح مدير النشاط الطلابي، محمد مفرق، أن لائحة الجائزة تم تعميمها على الميدان، وتم ترشيح ملف مجمع الفاروق والطالب محمد حسين قاسم.

فيما قال منسق الجائزة في الإدارة رئيس لجان التحكيم، محمد علي آل فايع، إن اللجان العاملة استلمت الملفات المرشحة وقامت بأعمال التحكيم، وتم الرفع بها للوزارة واليوم أعلنت النتائج، مشيدًا بتعاون الجميع وتضافر الجهود حتى تحقق ما تحقق.

وقدم آل فايع شكره وتهنئته لمدير التعليم ومساعده على دعمهما، وهنّأ الفائزين متمنيًا لهما التميز في المرحلة الختامية.

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