محافظ بارق لأهالي ثلوث المنظر : سأرفع مطالبكم لأمير #عسير

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المواطن – حسان الصالحي

قام محافظ محافظة بارق، يحيى بن عبدالرحمن آل حموض ، أمس، بزيارةٍ تفقديةٍ، لمركز ثلوث المنظر، ويرافقه مديرو الدوائر الحكومية.

ووقف ” آل حموض “ على منتزه ثلوث المنظر، واستمع لشرحٍ مفصّلٍ من قبل رئيس بلدية بارق، أحمد بن عوض البارقي عن المشروع والمراحل المتبقية لتشغيله.

عقب ذلك التقى ”آل حموض“ والوفد المرافق له مشايخ وأعيان قبائل آل الجحيني وآل علا وآل يماني وآل الشنيف شمال مركز المنظر، واستمع إلى مطالبهم التي تلخّصت في تطوير سوق الاثنين التاريخي بوادي بقرة، وسفلتة الطرق وتركيب الإنارة وحل مشكلة الوادي الذي يتسبب في عزل الأهالي عن الأمطار، وفي نهاية جولته وعد المشايخ برفع تقريرٍ مفصلٍ لأمير منطقة عسير بمطالبهم مدعومًا بآراء المسؤولين.

ثُم انتقل المحافظ والوفد المرافق له، لجمعية البر الخيرية بمركز ثلوث المنظر واطلع على أعمال ومشاريع الجمعية واستمع لشرح من رئيسها، يوسف بن علي الشهري عن بعض المشاريع التي تقدمها للفئات المستهدفة والتي بلغ عددها ستة مشاريع.

وقام أيضًا بزيارة لجمعية تحفيظ القرآن بالمنظر والوقوف على أعمالها، كما التقى رئيس الجمعية الدكتور علي عامر الشهري الذي قدم عرضًا موجزًا عن مشاريع ومنجزات الجمعية.

ومن جهة أُخرى دشّن ”آل حموض“ مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية المحلية بحضور رئيسها المهندس عامر محمد الشهري ومدير مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع الأستاذ عبدالرحمن آل رمان.

ثم أُقيم حفلٌ خطابي، بدأ بكلمة لرئيس ثلوث المنظر الأستاذ إبراهيم الشهري ، وعرض مرئي عن مركز ثلوث المنظر، عقبها ألقى ”آل حموض” كلمة، حمد الله فيها على نعمة الأمن والأمان مبينًا أنّ البلاد مستهدفة، وشدد على ضرورة اللحمة الوطنية.

بعد ذلك أدت فرقة بيارق رجال الحجر الألوان الشعبية الموروثة من العرضة والخطوة واللعب الحجري والتي شاركهم فيها محافظ بارق ورئيس مركز ثلوث المنظر وعدد من المشائخ والأهالي .

وفي نهاية الحفل تبرع رجل الأعمال، عبدالله عثمان العسبلي بمبلغ 100 ألف ريال لأسر شهداء الحد الجنوبي، بمحافظة بارق والمراكز التابعة لها.





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