محافظ تثليث يكشف أسباب #طالب_يطلق_النار_داخل_مدرسته

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المواطن – تثليث

بحث نايف بن سلطان الهاجري “مدير التعليم في بيشة” مع سعيد بن زميع “محافظ تثليث” تفاصيل حادثة إطلاق النار على مجمَّع القيرة.

تم خلال الاجتماع مناقشة أسباب الحادث ونتائجه، كما اطّلع مدير التعليم على نتائج زيارة محافظ تثليث للمدرسة اليوم.

وكان طالب من محافظة تثليث قد أطلق النار على مدرسته ومنسوبيها من الخارج، وذلك بعد حدوث مشاجرة جماعية بين عددٍ من الطلاب، فيما تحفَّظت الجهات الأمنية على أطراف القضية.

وكان المتحدّث الإعلامي باسم تعليم بيشة قد أعلن أنه: “وقعت مشاجرة جماعية بين مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث، ثم خرج طالب من المدرسة، وقام بإطلاق النار على المدرسة ومنسوبيها، لكنه لم يصب أحد”.

فيما قال مبارك العصيمي، متحدّث وزارة التعليم، عبر حسابه على (تويتر): “هذه القضية وتبعاتها من اختصاص الجهات الأمنية، أما المدرسة فتسير فيها الدراسة بشكلٍ طبيعي”.

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