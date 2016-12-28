محترف النصر يوجّه رسالة لجماهير العالمي!

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المواطن ـ محمد سلام

وجَّه المدافع البرازيلي برونو أوفيني، محترف نادي النصر، شكره إلى جماهير العالمي التي قامت بدعمه ومساندته هو وزملائه، خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه وجد هذا الحماس والتفاعل الجماهيري الرهيب منذ أن جاء للانضمام إلى الفريق النصراوي.

وعبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، قال برونو: “أريد أن أوجِّه شكر خاص لكل جماهير النصر التي أرسلت لي رسائل خلال هذه الأيام، لقد دعموا الفريق بشكلٍ كبير، وهذا ما رأيته منذ حضوري إلى هنا”.

وكان النصر قد تأهَّل إلى نهائي كأس ولي العهد بعد فوزه على الهلال 2 ـ 0، وسيقابل في المباراة النهائية الاتحاد الذي تغلَّب بالأمس على الأهلي بنتيجة 3 ـ 2.





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