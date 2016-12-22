محلل اقتصاديّ: لأول مرة ترتفع الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعوديّة

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المواطن – سعد البحيري

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، فضل البوعينين، أن ميزانية السعودية للعام المالي المقبل، تضمنت لأول مرة زيادة في الإيرادات غير النفطية عن الإيرادات النفطية.

وقال البوعينين، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن الزيادة في الإيرادات غير النفطية سوف تعوض انخفاض أسعار النفط، وأضاف أن الحكومة تستخدم سياسة الدعم الذكي، الذي يصل للمستحقين بشكل مباشر.

وقد قدّرت الإيرادات النفطية بـ 480 مليار ريال، بزيادة عن العام الحالي 2016، بنسبة 46 في المئة. في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية بـ 212 مليار ريال، بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الحالي، وبنسبة 6.5 في المئة.

وقدّرت ميزانية السنة المالية المقبلة بـ(890) مليار ريال، وهي أعلى بنسبة (8) في المئة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية، الذي بلغ (825) مليار ريال.