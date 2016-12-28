محمود كهربا يبدع ويصعد بالاتحاد لنهائي كأس ولي العهد

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المواطن – الرياض

بلمسات ذهبية وتمريرات سحرية تمكن اللاعب المصري المحترف في صفوف اتحاد جدة محمود كهربا من إشعال المدرجات في المباراة قبل النهائية بكأس ولي العهد.

ونجح محمود كهربا في إحراز الهدف الثاني في شباك الأهلي لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة حماسية من العيار الثقيل.

وأحرز أهداف الاتحاد الثلاثة كل من التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود كهرباء، وفهد المولد.

بينما سجل المهاجم السوري عمر السومة هدفي الأهلي.

وبهذه النتيجة يلتقي العميد في المباراة النهائية أمام النصر الذي فاز بدوره على الهلال بهدفين نظيفين.

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