مدرب أسباني: فخور بأنني كنت جزءا من تاريخ الاتحاد

المواطن ـمحمد سلام

أشاد المدرب الأسباني راؤول كانيدا، المدير الفني السابق لناديي الاتحاد والنصر، بمشهد الجماهير الاتحادية في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، معربا عن فخره واعتزازه بأنه كان جزءا من تاريخ العميد.

ووضع كانيدا عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، صورة الجماهير الاتحادية التي تحتشد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لمتابعة مباراة الاتحاد الودية أمام أتليتكو مدريد الأسباني، وعلق عليها بقوله: “فخور للغاية بأنني كنت جزءا صغيرا من تاريخ الاتحاد.. ما هذه الروح !”.

جدير بالذكر أن مباراة الاتحاد مع أتليتكو مدريد تأتي في إطار احتفالات النادي الجداوي بمرور 90 عاما على تأسيسه.



