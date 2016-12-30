مدرب الاتحاد يُغضب الأهلاوية!

المواطن ـمحمد سلام

قلَّل المدير الفني لنادي الاتحاد، خوسيه لويس سييرا، من جدية المباراة الودية التي خاضها النادي الأهلي، منذ أسبوعين تقريبًا، أمام فريق برشلونة الإسباني، حيث انتهت بفوز البارسا 5 ـ 3، مؤكدًا أن مباراة فريقه الودية أمام أتليتكو مدريد كانت أكثر جدية بين الفريقين على أرضية الملعب.

وكان أتليتكو مدريد قد فاز على الاتحاد 3 ـ 2 في مباراةٍ ودية احتفالية بمرور 90 عامًا على تأسيس الاتحاد، وقال سييرا عقب نهاية المباراة: “كان احتفال جميل بمرور ٩٠ عامًا على تأسيس النادي.. فخور بأن أكون جزءًا من الاحتفال الرائع.. كانت المباراة تنافسية مع أتليتكو مدريد، الفريق القوي، لكن اللاعبين في فريقي قدّموا مستوى فني مميز”.

وأضاف: “حرصت على مشاركة كل اللاعبين في الفريق، وذلك للمشاركة في هذه الاحتفالية التاريخية أمام أتليتكو، حيث قدّموا مستوى فني مميز.. جمهور الاتحاد صورته تتكلّم بالحضور الكبير في ملعب الجوهرة والتفاعل طوال مجريات اللقاء، فهم جمهور رائع”.

وتابع سييرا: “تركيزي منصب حاليًا على لقاء الخليج، الثلاثاء المقبل، في الدوري بالجوهرة، وأطمح للفوز فقط، والمنافسة على الدوري”، فيما أنهى بقوله: “لو عقدنا مقارنةً بين مباراة الأهلي وبرشلونة، ولقاء الاتحاد أمام أتليتكو، سنجد أنه في مباراة اليوم كان هناك جدية، وحضور جماهيري، وتنافس أكثر في الملعب”.