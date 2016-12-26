مدرب النصر: المغامرة نجحت.. ولم ننتصر بسبب أخطاء الهلال

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المواطن ـمحمد سلام

أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي النصر، أن العالمي استحق الفوز على الهلال بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس ولي العهد، موضحًا أن النصر سيطر على المباراة، وكان الأفضل والأكثر انضباطًا تكتيكيًّا.

وقال زوران عقب نهاية اللقاء: “نعم غامرنا في التكتيك ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وطبقوا كل المطلوب منهم.. أشكر اللاعبين وأهنئهم على ماقدموه من مستوى رائع اليوم في المباراة”.

وأوضح: “شاهدنا جميعًا اليوم انظباطًا تكتيكيًا بين اللاعبين.. نتج عنه استحواذ كامل للمباراة من قبلنا.. أتمنى من الجماهير السعودية دعم نجمي المستقبل عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي”.

وأشار مدرب النصر: “أخطاء الهلال جاءت بسبب ضغطنا الكبير عليهم، وأشكر لاعبي فريقهم على هذا الأداء الكبير”، مختتمًا بقوله: “مهما كان التكتيك ومهما كان الكلام في الاجتماعات كلها تبقى أشياءً جميلة نظريًا.. إذا ما طُبقت من اللاعبين في الملعب يبقى كلامًا فقط”.

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