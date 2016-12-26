مدرب برشلونة: هذا التحدي هو الأصعب في عام 2017

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المواطن ـ نت

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، عن التحدي الأصعب على فريقه خلال العام الجديد 2017، والذي يتمثل في الفوز بلقب الدوري الإسباني.

ويرى إنريكي أن الفوز بلقب الليجا هذا الموسم هو التحدي الأكثر تعقيدًا، كون ريال مدريد يبتعد بالصدارة بفارق 3 نقاط وما زال لديه لقاء مؤجل أمام فالنسيا.

وقال إنريكي، في تصريحات لوسائل الإعلام، “أكبر تحدٍ لبرشلونة بكل تأكيد هو الفوز بالدوري الإسباني”.

وتابع “الفوز بالليجا في هذه الظروف الصعبة سيكون أمرًا خارقًا للعادة، وأعتقد أن هذه المسابقة هي من ستحدد شكل موسمنا في نهاية المطاف”.

وأنهى المدرب الإسباني حديثه “يجب علينا البقاء في سباق الدوري، ريال مدريد قدم بداية رائعة من حيث الأرقام، وإن واصلوا بنفس الطريق سيكون من الصعب اللحاق بهم، لكننا سنواصل العمل لقلب الطاولة”.

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