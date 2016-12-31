مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحصد جائزة أفضل مشروع عقاري ترفيهي

المواطن – الرياض

اختتمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية العام 2016م بحصول نادي رويال غرينز للغولف على جائزة أفضل مشروع تطوير عقاري ترفيهي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز العقارات العالمية 2016 (International Property Awards) الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها مشروع عقاري سعودي بجائزة من هذه الفئة طوال تاريخ الجوائز الذي يمتد لأربعة وعشرين عاماً. وجاء استحقاق نادي رويال غرينز لجائزة أفضل مشروع تطوير عقاري ترفيهي للعام 2016م على مستوى العالم، ليتفوق بذلك على أبرز المشاريع المنافسة في كل من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وغيرها.

وعبّر فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن اعتزازه بالحصول على هذه الجائزة الهامة للمرة الأولى في المملكة، وصرح قائلاً: “هذه الجوائز تؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على المنافسة على المستوى العالمي في مجالي الترفيه والسياحة، وهذا الإنجاز غير المسبوق يسهم في تحقيق أهداف الدولة الواردة في رؤية المملكة التنموية 2030، والتي تولي اهتماماً خاصاً لتطوير وتوسيع قطاعي الترفيه والسياحة في السعودية والسعي لتقديم خيارات الترفيه المختلفة للسوق المحلي.”

وكان نادي رويال غرينز أحد المشاريع الثلاثة في المدينة الاقتصادية والتي حظيت بالتكريم خلال جوائز معرض سيتي سكيب 2016، حيث فازت المدينة الاقتصادية بثلاث جوائز مرموقة خلال المعرض والتي تضمنت: جائزة أفضل مشروع تطوير عقاري للترفيه والضيافة لعام 2016، وجائزة أفضل مشروع تجاري مستقبلي متعدد الغايات، وكذلك أفضل مشروع مستقبلي في قطاع تجارة التجزئة، حاصدة بذلك نصف الجوائز التي كانت متاحة خلال معرض سيتي سكيب هذا العام.

وعلق تشارلز بيلي، الرئيس التنفيذي لتطوير العقارات السكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، قائلاً: “حرصنا على تصميم نادي رويال غرينز للغولف ليكون منشأة عالمية المستوى لتساهم في تعزيز مكانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كإحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة على مستوى المملكة والمنطقة، كما نحرص على توفير نمط حياة عصري بمعايير عالمية لسكان الأحياء الساحلية في المدينة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص منطقة المروج، وذلك من خلال تطوير أحياء الغولف والشاطئ المحاذية لنادي رويال غرينز للغولف”.

ومن الجوائز الأخرى التي حصلت عليها المدينة الاقتصادية خلال عام 2016 جائزة كابيتال فاينانس لأفضل مشروع صناعي متكامل الخدمات، والتي مُنحت للمدينة الاقتصادية في الحفل الذي أقيم بمدينة ميونخ الألمانية في وقت سابق من هذا العام.

واختتم فهد الرشيد بقوله: “كافة الجوائز التي فازت بها المدينة الاقتصادية خلال عام 2016م تشهد على العمل الدؤوب والالتزام التام من منسوبي المدينة الاقتصادية بالتعاون مع كل شركائنا الذين يسهمون معنا في إنتاج مشاريع تلبي أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مختلف المجالات. وبفضل الله تعالى ثم بجهود القيادة الرشيدة ومسنوبي المدينة الاقتصادية، ما زلنا نؤدي رسالتنا المتمثلة في أن نكون أحد المحركات التنموية للاقتصاد السعودي”.