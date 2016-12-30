مدينة الملك فهد الطبيّة تفتح التقديم لبرنامج تدريب الزّمالة

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن فتح باب التقديم والتسجيل في برنامج تدريب الزمالة تخصص “إعادة التأهيل” للجنسين، ومدة البرنامج عامان، وفق الشروط التالية:

1- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها.

2- يجب على المتقدم اجتياز امتحان البورد السعوديّ.

3- على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية (لبرامج SCFHS).

4- يجب أن يكون المعدل التراكميّ (3 من 5) أو 75 وما فوق للبرامج المحلية، و(3.5) فما فوق للبرامج عالم ما قبل.

5- لا ينبغي أن يكون المتقدمون أكثر من عمر 35 سنة.

6- يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسيّة.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من هنا ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2017/2/27م.

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