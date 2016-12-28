مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا لخدمة 540 ألف سوريّ داخل بلادهم

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المواطن – واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجًا تنفيذيًّا لخدمة 540 ألف مستفيد سوريّ، عبر تقديم 50 ألف سلة غذائية متنوعة ومليون وخمسمائة طن من الخبز الطازج، على مدى 6 أشهر، من خلال منظمة إحسان للإغاثة والتنمية التركية.

ووقّع البرنامج معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعّه عن المنظمة المدير التنفيذي غسان هيتو.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن البرنامج يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تلمس احتياجات المنكوبين في العالم ومنهم الأشقاء السوريون، مفيدًا أن البرنامج سيخدم المحتاجين في محافظات سوريا وهي: حلب، حمص، درعا، وريف دمشق، سائلًا الله تعالى أن يكون فيه خير وبركة للمستفيدين.

وقال معاليه: نسعد اليوم بالتوقيع مع شريك مهم لتنفيذ البرنامج في الداخل السوريّ، الذي سيستمر لمدة 6 أشهر بإذن الله تعالى، مهيبًا بالشريك سرعة التنفيذ والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

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