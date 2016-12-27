مسؤول يمني: يجب محاكمة إيران لتسليحها الحوثيين

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المواطن – نت

حمّلت قيادات يمنية إيران المسؤولية عن جرائم الإبادة التي يرتكبها المتمردون الحوثيون ضد المواطنين اليمنيين بأسلحة إيرانية مهربة، وأوضحوا أن إيران أنشأت ورشاً لتصنيع أنواع عديدة من الأسلحة في محافظة صعدة، لتزويد الحوثيين بالأسلحة.

وأكد محافظ صعدة هادي طرشان، أن إيران تقف وراء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عقدين، كونها تنفذ بسلاح إيراني وتخطيط مباشر من خبراء إيرانيين، مشدداً على ضرورة محاكمة إيران على تورطها في جرائم الإبادة.

وذكر طرشان في تصريحات صحفية، أن إيران أنشأت ورشاً لصنع الأسلحة والألغام والمتفجرات في بعض مناطق صعدة، ودربت الحوثيين على عمليات الإنتاج، مشيراً إلى أن قوات الحكومة نزعت أكثر من ألف لغم من الألغام في جبهتي البقع وعلب، كما استولت على أسلحة أخرى متطورة.

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