مستثمرات “منتجون 4” يتغلّبن على التخصص ويبدعن في مشاريعهن

المواطن – الرياض

أثبتت المستثمرات في معرض المستثمرات من المنزل “منتجون”، في نسخته الرابعة، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض، أن الموهبة والعمل الجاد هما أساس كل عمل ناجح بعيدًا عن الدراسة والتخصص.

وأوضحت منال سليمان أن حلمها بأن يكون لها دخلها الخاص عن طريق مجال تبدع به، فحبها للفن لم يجعلها تتقيّد في تخصصها الجامعي “رياض أطفال” الذي لم تجد نفسها فيه، فاتجهت لفتح مشروع لتنسيق الحفلات، وإنشاء منجرة خاصة في المنزل لنحت الأخشاب، وصنع تحف فنية لتقديم الشوكولاتة بطابعٍ فني وتصاميم خاصة، تقول منال: “بداية المشروع كانت في تقديم الشوكولاتة، وبعد تشجيع من والدتي التي قالت (لا حياة من غير تجربة)، طوّرت الفكرة لتشمل التصميم والتصنيع، وأحرص على أن تكون تصاميم الأفراح والمناسبات ذات جودة عالية حتى يتم الاستفادة منها لاحقًا، لذا أطلقت اسم (تصاميم حياة) على مشروعي”، وأضافت: “مشاركتي في (منتجون) لما يقدمه المعرض من دعمٍ كامل للمرأة السعودية، ويمكّنها من تحقيق أهدافها، بالإضافة لفتح قنوات جديدة مع المستهلك تمنحني توسّع أكبر في تلبية متطلّبات السوق”.

وفي جانبٍ آخر، تقدم لمياء محمد “خريجة إدارة أعمال” الأعمال اليدوية باستخدام الصوف لصنع ملابس الأطفال وإكسسوارات المنزل، تقول لمياء: “جاءت مشاركتي في معرض (منتجون) لما يقدمه من قاعدة عملاء كبيرة، وكانت البداية حينما اهتمّت أختي بتعلم (الكروشيه) من اليوتيوب، ولمّا وجدت أن هذه الصناعة بدأت تندثر مع الزمن، قمت بعمل تصاميم خاصة للأطفال تناسب أعمارهم، فقدّمت لهم الشخصيات الكرتونية، واعتمدت على ألوان يحبها الأطفال”، وتضيف: “أطمح إلى أن أكون الفتاة السعودية التي تطور هذه الصناعة، وأن أخدم بنات وطني من خلال التدريب حتى نطور هذا الجانب بكل نواحيه”.

وفي ركنٍ آخر، ابتكرت مي الخرعان خريجة جامعية بتخصص “حاسب آلي” بعض الألعاب الثقافية والاجتماعية وقدّمتها بقالب أسئلة وأجوبة، تقول الخرعان: “في الاجتماعات العائلية، لاحظت أنه لا يوجد هناك فعاليات مسلّية، حيث إننا نخرج من هذه الاجتماعات دون فائدة، فقمت بالبحث عن طرقٍ جديدة للألعاب يتم من خلالها تقديم معلومات خلال المناسبات وتجمع أكثر من شخص”، وتضيف: “بدأت الفكرة منذ أشهرٍ عديدة، وفي البداية، ابتكرت 4 ألعاب تناسب الفئة العمرية 14 سنة فما فوق، وأطمح من خلال هذا المشروع إلى أن أفتتح شركةً خاصة بمثل هذا الألعاب، وأن أطوّرها حتى تكون بشكلٍ تقني يمكن من خلالها استخدامها في الأجهزة الذكية”، وتختتم الخرعان حديثها: “حرصت على المشاركة في (منتجون)، فالمعرض يفتح آفاق جديدة للمستثمرات سواء على صعيد تطوير قاعدة العملاء، أو الالتقاء بمطورين للأفكار الاستثمارية”.

وفي زاوية الفنون التشكيلية، تقدم هاجر الغنام موهبتها في رسم الألواح المضيئة، كما تقدم الأكواب والأطباق بطابعٍ فني مختلف، تقول هاجر: “بالرغم من أن تخصصي الجامعي هو (إدارة أعمال)، إلّا أنني عملت على تطوير موهبتي التي بدأت منذ المرحلة المتوسطة، وانتقلت من الرسم على الألواح إلى ابتكارٍ جديد يميّز لوحاتي لتكون مضيئة”، وتضيف: “دعمتني أسرتي من حيث التشجيع وتطوير هذا النوع من الفنون التشكيلية، حتى جاءت مشاركتي في (منتجون) التي تعد -بالنسبة لي- مرحلةً جديدة في مسيرة موهبتي، وذلك لأن المعرض يتيح لي فرصة عرض لوحاتي على شريحةٍ كبيرة من الزوار، كما أنه يتيح لي فرصة الالتقاء بالمهتمين بهذا النوع من الرسم”، وتختتم هاجر حديثها: “أطمح لتطوير هذا النوع من الفن، وبأن يكون لي معرضي الخاص، كما أتمنى المشاركة في المناسبات الوطنية التي -بلا شك- سيكون لها الأثر في مشواري نحو تحقيق حلمي”.

يذكر أن معرض المستثمرات من المنزل (منتجون)، بنسخته الرابعة، تنظمه غرفة الرياض ممثّلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع شركة الهضبة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبمشاركة أكثر من 600 أسرة.