مشهد مروّع.. شاحنة تدهس طفلاً أمام أمه

مشهد مروّع.. شاحنة تدهس طفلاً أمام أمه

2016/12/31
الساعة 2:21 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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شاحنة


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