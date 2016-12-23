مصادرة 500دجاجة فاسدة في بلقرن

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المواطن _سعيد مشهور_بلقرن

صادرت لجنة الغش التجاري بمحافظة بلقرن كمية من الدجاج المتبل بلغت قرابة 500 حبة، واخرى عبارة عن قوانص الدجاج تفوق 350 قطعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية البشائر خلف بن غرسان العلياني، وقال: تلقت لجنة الغش التجاري بلاغًا من نقطة أمن الخشبة التابعة لمحافظة بلقرن، تفيد بضبط شاحنة مواد غذائية تحمل كمية من الدجاج يظهر عليه علامات التلف، وأضاف العلياني على الفور توجهت لجنة الغش التجاري للموقع وبمعاينة ثلاجة الشاحنه تبين وجود دجاج وقوانص منتهية الصلاحية منذ أكثر من عشرة أشهر.

وتابع رئيس البلدية قامت اللجنه بإعداد محضر بالمضبوطات ومصادرتها فيما جرى في وقت لاحق إتلاف كامل الكمية. هذا وتم اتخاذ الإجراء النظامي حيال المخالفة، وفقًا للائحة المخالفات والجزاءات البلدية.

ومن جهة أخرى، قامت الجهة الأمنية المختصة بالتحفظ على ثلاثة أشخاص في الشاحنة مخالفين لنظام العمل.

وقد شارك في هذه المهمة لجنة الغش التجاري بمحافظة بلقرن والنقطة الأمنية بالخشبة وفرع الخدمات البلدية بخثعم، هذا وثمن رئيس البلدية هذا التعاون المشترك الذي من شأنه المحافظة على سلامة المستهلك ومنع وقوع مثل هذه المخالفات، التي تستهدف صحة الآخرين مهيبًا في ذات الوقت بالجميع في الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة تؤثر في صحة المستهلك.