مصادر تكشف مبلغ رعاية بريجستون لنادي الاتحاد

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المواطن ـمحمد سلام

كشفت مصادر مُطلعة أن نادي الاتحاد سيتقاضى مبلغ 37 مليون ريال في 3 سنوات، من شركة “بريجستون” بعد توقيع عقد رعايتها للنادي، وأوضحت أنه سيتم وضع شعار الشركة في أعلى قمصان اللاعبين.

وكان المركز الإعلامي لنادي الاتحاد قد أعلن اتفاق مجلس الإدارة وشركة بريجستون لإطارات السيارات لرعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة ثلاثة سنوات، حيث ستتم مراسم توقيع العقد بين الجانبين يوم غد الجمعة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة”، في استراحة ما بين الشوطين في اللقاء الودي الذي سيجمع فريق العميد بفريق أتلتيكو مدريد الأسباني، والذي سيقام ضمن احتفالات نادي الاتحاد بمرور 90 عامًا على تأسيسه، وبموجب هذا العقد سيتم وضع شعار الشركة في المنطقة العلوية الأمامية من صدر التيشيرت الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.

و بارك عضو مجلس الإدارة مسؤول ملف الاستثمار خالد التميرك لشركة بريجستون ولنادي الاتحاد هذا الاتفاق، الذي تمنى أن يصب في مصلحة الطرفين، مؤكدًا أن هذا العقد وما تم إبرامه من بداية الموسم من عقود رعاية الفضل الأول بعد الله، فيما يعود لجماهير نادي الاتحاد التي أكدت بحضورها في الملعب وتفاعلها إيجابيًا مع الشركات الراعية القيمة الكبيرة لناديها، التي تعد جماهيره أهم مرتكزاته إلى جانب إنجازاته وعراقته التاريخية.





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