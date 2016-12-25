مصدر أمني: الطائرة الروسية تحطمت على الأرجح

......

المواطن – نت

قال مصدر أمني لوكالة انباء “نوفوستي” الروسية إنه “حسب المعطيات الأولية، فإن طائرة “تو 154″ التي اختفت، وصلت إلى سوتشي للتزود بالوقود من مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو. وهي تحطمت على الأرجح في المناطق الجبلية من إقليم كراسنودار”.

وأشار المصدر إلى أنه “حسب المعطيات المدققة، كان على متن الطائرة 91 شخصاً، بمن فيهم موسيقيون وصحفيون”.

وفي وقت سابق ذكر مصدر في هيئات الطوارئ الروسية لوكالة “نوفوستي”، أن الطائرة التابعة لوزارة الدفاع، والتي اختفت من الرادارات بعد إقلاعها من مطار سوتشي، كانت متجهة إلى مدينة اللاذقية السورية.

وكانت الطائرة “تو 154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية، قد اختفت من على شاشات الرادارات، وعلى متنها 91 شخصاً، صباح اليوم الأحد.