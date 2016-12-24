مضاربة جماعية تنهي حياة شاب طعناً في القريات

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المواطن – الجوف

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بعد مضاربة بين عدد من الشبان، انتهت بتلقيه طعنة قاتلة، في القريات بمنطقة الجوف.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس أنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٢٣ هـ تبلغ مركز شرطة الفيصلية بشرطة محافظة القريات من مستشفى القريات العام عن دخول مصاب عشريني بعد تعرضه للطعن بسلاح أبيض (سكين) بفخذه وأدخل العناية المركزة.

وأضاف النومس: “اتضح أن أسباب الإصابة المشاركة بمضاربة جماعية مع مجموعة من الشباب (ثمانية أشخاص) قبض عليهم وتم إيداعهم التوقيف رهن التحقيق وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص وبعد صلاة فجر الجمعة تبلغ المركز عن وفاة المصاب متأثراً بإصابته”.